دولة الإمارات تهنئ سلطان عمان باليوم الوطني الـ51

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ببرقيات تهنئة، واحتفالات مميزة، ترتسم متانة العلاقة الأخوية بين الإمارات وسلطنة عمان في يومها الوطني الـ51.



مناسبةٌ بعث فيها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

وفي مثل هذا التاريخ، يحتفل العُمانيون باليوم الوطني، متسلحين بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات نهضة بلادهم.

ويوافق الـ 18 من نوفمبر/تشرين الثاني، مولد سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، لما شهدته البلاد في عهده من نهضة وتطور في مجالات شتى.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم، الذي تواكبه"العين الإخبارية" بسلسة تقارير هذا العام، قبل 51 عاما مع تولي السلطان قابوس الحكم في 1970.

وبعد توليه مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020، وجّه السلطان هيثم بن طارق باستمرار 18 نوفمبر يومًا وطنيًّا للنهضة تحتفل به السلطنة كل عام، في لفتة طيبة تعبِّر عن أصدق مواقف الوفاء والصدق وأنبل المشاعر تجاه السلطان الراحل.

وتشارك الإمارات، سلطنة عمان احتفالاتها بيومها الوطني الـ51، في تأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

احتفاءٌ يحمل هذا العام، شعار "عمان منا، ونحن منهم" حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة.

وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة.

كما ستنظم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في معرض إكسبو 2020 دبي، والقرية العالمية، ومراكز التسوق التجارية.