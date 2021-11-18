شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تعلن حالة استنفار أمني بعد هجمات أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في كينيا حالة استنفار قصوى في البلاد بعد تفجيرات دامية في العاصمة الأوغندية كامبالا خلَّفت ستة قتلى.

وطالب المتحدث باسم الحكومة سيروس أوجونا في بيان بـ"الحذر تجاه الأنشطة المثيرة للاشتباه التي قد تكون لها تداعيات على السكينة العامة".

ووُضعت قوات الأمن الكينية في حالة استنفار تجنبا لهجمات قد تشنها حركة "الشباب" الإرهابية التي تقود تمرداً مسلحاً في الصومال منذ أكثر من عشر سنوات وطالت هجماتها دول الجوار