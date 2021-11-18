شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في «كولومبيا البريطانية» بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا حالة الطوارئ أمس الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت أجزاء من المقاطعة.

وأكدت السلطات وفاة أحد السكان بعد أن دمرت السيول والانهيارات الأرضية الطرق في المقاطعة وعزلت عدة بلدات جبلية.

وقال رئيس وزراء المقاطعة جون هورجان "نتوقع تأكيد المزيد من الوفيات في الأيام المقبلة...وسنقوم بفرض قيود على السفر والتأكد من وصول السلع الأساسية والخدمات الطبية وخدمات الطوارئ إلى المناطق التي تحتاجها".

كما أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الهائلة إلى قطع سبل الوصول إلى أكبر ميناء في البلاد في فانكوفر، مما أدى إلى تفاقم مشاكل سلاسل التوريد العالمية التي تواجه مصاعب بالفعل في التعامل مع المشكلات التي تسببها جائحة كوفيد-19.