الخارجية تعلن توثيق سفر 430 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون هذا اليوم".

وأضاف الصحاف، أن" فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين".



واشار الى، أن "الوزارة تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة، ونكرس لدبلوماسية الاستجابة الوطنية".