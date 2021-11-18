شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 255 مليونا و732 ألفا و818 مصابا، حتى صباح الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و138 ألفا و959 حالة، فيما تعافى 231 مليونا و147 ألفا و974 حالة.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا مرتفعا لإصابات فيروس كورونا الجديدة بلغ 3292 حالة، مع دخول البلاد المرحلة الأولى من "التعايش مع كوفيد-19" التي تشهد تخفيف القيود.

وكانت مسؤولون وخبراء قد توقعوا زيادة في الحالات مع رفع العديد من قيود التباعد الاجتماعي هذا الشهر بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية هدفها تطعيم 70% من سكانها البالغ عددهم 52 مليونا. وحصل على تطعيم كامل حاليا أكثر من 78.5%، ما يزيد على 90% منهم بالغون.

تقول المراكز الكورية إن زيادة في الحالات الشديدة ترجع أيضا إلى تراجع تأثير لقاحات كورونا التي حصلت عليها الفئات الضعيفة، مثل المسنين، في بداية عملية التطعيم.

وتوجد، الخميس، 506 حالات إصابة شديدة، في انخفاض طفيف عن 522 حالة، الأربعاء، في أعلى مستوى لها على الإطلاق.

سجلت هولندا 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء في البلاد، حسبما أظهرت بيانات هيئة الصحة الهولندية.

وكان المعهد الوطني للصحة العامة أفاد بأنه تم، الأربعاء، تسجيل 20 ألف إصابة جديدة.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجل المعهد قفزة بنسبة 48 % في حالات الإصابة الجديدة، مقارنة بالأسبوع الماضي، وكانت مدينتا روتردام وأمستردام هما الأكثر تضرراً.

كما شهدت هولندا ارتفاعاً في حالات الإصابة الخطيرة وحالات الوفاة بسبب الفيروس.

وسجلت البلاد 44 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهي أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

سجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ 25 أغسطس الماضي مع تسارع الموجة الخامسة للجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20294 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.33 مليون.

سجلت الجزائر 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و8 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 208380، والوفيات 6005.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، الخميس، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1280822، منها 22501 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28638، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1229638.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 31 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 6 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 8 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 ارتفاعا من 15 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98403 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.