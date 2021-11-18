شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. مقتل 5 دواعش في ديالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

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أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، مقتل 5 إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالي.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان وفقا ل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل 5 إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في محافظة ديالى".

واضافت أن "أحد الإرهابيين كان يحمل سلاحاً قناص"، مبينة أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالي.