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العراق.. مقتل 5 دواعش في ديالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، مقتل 5 إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالي.

 

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان وفقا ل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل 5 إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في محافظة ديالى".

 

واضافت أن "أحد الإرهابيين كان يحمل سلاحاً قناص"، مبينة أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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