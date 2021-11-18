عاجل.. مقتل 25 مدنياً في هجوم إرهابي غربي النيجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات النيجرية، مقتل 25 مدنياً غرب البلاد قرب الحدود مع مالي في هجوم شنه مسلحون يُعتقد أنّهم إرهابيون.



وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "معسكر بكورات بمديرية تيليا تعرض لهجوم شنه مسلحون مجهولون".

وأضاف البيان أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي "مقتل 25 شخصاً وإصابة آخر وحرق مركبتين".

وفي بيانها أشارت الوزارة إلى هجوم ثان استهدف بلدة أخرى في غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها إن "مسلحين مجهولين" هاجموا بلدة تيمارام في مديرية تاهوا حيث "قاموا بإحراق أو نهب بنى تحتية اجتماعية" بما في ذلك دار البلدية والمركز الصحي وشركة الكهرباء.

وأكد أنّ المهاجمين "نهبوا" أيضاً وكالتين لتحويل الأموال.

وشدّدت الوزارة على أن "عمليات التمشيط بدأت وما زالت مستمرة في المناطق المعنية".

وتقع مديريتا تيليا وتاهوا في غرب البلاد على الحدود مع مالي.

وبحسب مسؤول محلي فإن مسلحين إرهابيين شنوا كلا الهجومين.

وفي 21 مارس/آذار قتل في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري 141 شخصاً على أيدي إرهابيين هاجموا عدداً من القرى والمخيمات.

وتيلابيري منطقة شاسعة ومضطربة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وهي مسرح منذ عام 2017 لهجمات دامية من قبل جماعات مسلّحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.