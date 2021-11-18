شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات القومى للاتصالات لتحسين خدمات التليفون المحمول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، ملف جودة خدمات المحمول بحضور مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومنهم الدكتور محمد عبد الفتاح مستشار الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، وأحمد عبد العزيز رئيس قطاع المكتب الفنى بالجهاز القومى.

واستعرض الجهاز الجهود التى تمت من اجل العمل على تحسين خدمات التليفون المحمول التى تمثلت فى النقاط التالية:

1- اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتزللشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، ومستهدف البدء فى اتاحتها للشركات في الربعالأول من العام القادم وسوف يكون لهذه النطاقات الترددية الجديدة تأثير إيجابى على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بعد اتاحتها.

2- اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لاختزال الزمن اللازم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية المختلفة بإنشاء محطات المحمول مما كان له أثر إيجابى فى الإسراع من إنشاء محطات تغطية جديدة بالمناطق ذات الاحتياج ليتم الآنتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة فى خلال فترة 4- 6 شهور بدلًا من 12 شهر فى ألفترة السابقة.

3- قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باعتماد تشغيل عدد 1831محطة محمول جديدة منذ بداية العام الحإلى وحتى نهاية اكتوبر 2021، كما قام الجهاز بدعم مشغلى المحمول فى الحصول على موافقات المحليات لعدد 504 محطة محمول جديدة بالمحافظات المختلفة وجارى متابعة الحصول على 246 محطة أخرى، كما تم الحصول على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 382 محطة محمول جديدة بالمدن الجديدة وجارى متابعة الحصول على 145 محطة أخرى، وجارى المتابعة مع باقي جهات الدولة المختصة لاستيفاء باقى الموافقات والعمل على تشغيل محطات تقوية المحمول الجديدة والذى سوف يدعم بقوة جودة الخدمات وزيادة التغطية.

4- قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالبدء فى إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة " بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الآنتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

5- قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، مما ترتب عليه تحسن فى هذا المؤشر بشكل عام للأربع شركات (فودافون، أورانج، اتصالات، وي) حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% فى الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثانى 2021، ليصل إلى حوإلى 8 ثوانى بحد أقصى.

6- تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المستخدمين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة بدون مصاريف والتى تمكن المستخدمين من اختيار مقدم الخدمة الأفضل فى جودة الخدمات.

7- اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيات الجيل الرابع VoLTE بسوق الاتصالات المصرى بهدف الارتقاء بجودة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أى تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي بالإضافة إلى نشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري.

8- البدء في إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول بتكلفة ٣٢٤ مليون جنيه وذلك عن طريق طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول، بحيث يتم البدء فى تشغيل الخدمات ببداية عام 2022، ويأتى هذا فى إطار دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تطوير ونشر خدمات الاتصالات وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بمحافظات الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد وأسوان والجيزة وبنى سويف والمنيا، الطريق الأول هو (طريق امتداد محور 30 يونية من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحرأوي) الواصل بين محافظتى الإسماعيلية والسويس، الطريق الثانى هو (طريق مفيض بحيرة باريس) وذلك بمحافظة الوادى الجديد، الطريق الثالث هو (الطريق الواصل بين طريق أسوان أبو سمبل إلى أرقين) بمحافظة أسوان، الطريق الرابع هو (طريق الكريمات إلى بنى سويف) الواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بنى سويف، الطريق الخامس هو (الطريق الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحرأوى وطريق القاهرة أسوان الصحرأوى الشرقي) بمحافظة المنيا. وقد قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق بتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 17 طريق استراتيجى بكافة أنحاء الجمهورية، بإجمإلى أطوال 2700 كم وبتكلفة وصلت إلى 862 مليون جنيه مصري، ويأتى ذلك فى إطار خطة متكاملة لتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.

9- يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإجراء قياسات شهرية لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وارسال تلك النتائج فى تقارير فنية مزودة بكافة التفاصيل ألفنية للمشغلين لاتخإذ الإجراءات ألفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى الأماكن والمناطق التى تم رصد سوء الخدمة بها ويتم نشر نتائج القياسات للتوعية بمستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركات.

10- يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمتابعة خطط شركات تقديم خدمات المحمول ونتائج الإجراءات ألفنية التى تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات فى التقارير اللاحقة،وحال استمرار رصد أي سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركاتالمقصرة.

11- يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالعمل على توفير الموارد ألفنية لزيادة سعات الربط وحل مشكلات ازدحام الشبكة فى المناطق الكثيفة مع العلم أن جميع احتياجات الشركات فى هذا الشأن يتم دراستها واختيار أنسب السبل لتحقيقها.