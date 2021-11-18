شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش التكامل الزراعى وشبكة الطرق بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الإثنين، القادم، برئاسة النائب يسرى المغازى اجتماعين، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، لوزير النقل والمواصلات، ووزير المالية بشان عدم استكمال شبكة الطرق التى تربط الدول العربية، لتسهيل حركة التجارة العربية البينية ونقل البضائع والافراد بين الاقطار العربية.

وأشارت النائبة فى طلب الإحاطة، إلى أن شبكة الطرق تمهد لاتخاذ خطوات عاجلة نحو رفع القيود الجمركية بين الأقطار العربية، وتحقيق التكامل بينها والوحدة الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوربى.

كما تناقش اللجنة ايضا فى الاجتماع الثانى طلب احاطة من نفس النائبة الى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بشان التكامل الزراعى بين الدول العربية، وأثره فى تحقيق الأمن الغذائى الوطنى، وأوجه الاستفادة من امكانيات الدول العربية فى تحقيق هذا التكامل، وبخاصة مع اتساع مساحة الوطن العربى، وتنوع مناخه وتمتع بعض الول العربية ببيئة مناسبة للمحاصيل التى يحتاجها الوطن العربى وتوفر المياة الصالحة للزراعة والوفورات المالية لدى العديد من الدول العربية.