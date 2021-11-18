شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى شبرا يشاركون فى تلقى عزاء النائب أحمد زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكثير من أهالي وأبناء منطقة شبرا مصر، على تأدية وتلقي واجب العزاء النائب الراحل أحمد زيدان، المقام حاليا أمام منزله بالمنطقة، بمشاركة نواب التنسيقية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وتواجد أهالي المنطقة فى العزاء والوقوف بجوار أسرته ونواب التنسيقية لتلقى العزاء.

‏‎وتم تشييع جثمان النائب الراحل، إلى مثواه الأخير، بمقابر العائلة بطريق الواحات، من مسجد الفتح بمنطقة الساحل بشبرا، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الراحل وتشييع الجثمان.

‏‎وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

‏‎وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأحر التعازى لأسرة وأعضاء التنسيقية فى وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص فى خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.