الفلبين تتهم الصين بعرقلة قوارب إمداد في مياه ضحلة متنازع عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ):

قالت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس إن سفن خفر السواحل الصينية عرقلت وأطلقت خراطيم المياه على قاربين فلبينيين يجلبان إمدادات غذائية للجنود المتمركزين في مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الشؤون الخارجية تيودورو لوكسين إنه لم يصب أحد فى الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأضاف لوكسين في بيان: "تصرفات سفن خفر السواحل الصينية غير قانونية .. الصين ليس لها حقوق فى تنفيذ القانون فى هذه المناطق وحولها. يجب أن تتراجع".

وقال لوكسين إنه نقل " بأشد العبارات غضب (الحكومة الفلبينية) وإدانتها واحتجاجها على الحادث" للسفير الصيني هوانج شيليان ووزارة الخارجية في بكين.

وأضاف: "لقد ذكّرتُ الصين بأن أي سفينة عامة تشملها معاهدة الدفاع المشترك الفلبينية الأمريكية" ، مشيرا إلى اتفاقية يتعين بموجبها على واشنطن الدفاع عن مانيلا ضد التهديدات الخارجية.

وتقع مياه أيونجين شوال التي تشهدت تلك الواقعة، على بعد 105 أميال بحرية غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية وتقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد التي يبلغ طولها 200 ميل بحري.