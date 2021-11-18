كورونا في 24 ساعة| حكم تزوير شهادة اللقاح.. وتحذير من أوبئة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289533 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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