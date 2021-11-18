"سعاد" تطلب خلع نقاش: " بيعلب قمار مع صحابه في الشقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل

بعد عامين فقط من زواجها، أقامت "سعاد. ص"(33 سنة)، دعوي خلع ضد زوجها "ر. م"، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مبررة طلبها: "بيفضل قاعد طول الليل هو وأصحابه، شرب ولعب قمار وصوت عالي".

وقالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 44 لسنة 2020، إنها تزوجت من نقاش تعرفت عليه أثناء عمله بشقة عمتها المقيمة بنفس المنطقة وبعد قصة حب استمرت سنة كاملة تقدم لخطبتى وبالفعل تمت الموافقة من الأهل، وبعد مرور سنة ونصف تم الاتفاق على الزفاف".

أضافت: "في أول سنة زواج كان زوجي يذهب للعمل لفترات متقطعة حتى جلس بالبيت نهائياً ولم يفكر في العمل بل يشغله شرب المخدرات واستقبال أصحابه حتى منتصف الليل بالمنزل ويلعب معهم القمار بصوت عالي دون احترام حرمته".

وأكملت الزوجة: "لم تكن المأساة في تناوله للمخدرات فقط، فقد تعدى زوجي عليّ بالضرب أثناء وجود أصحابه لاستعراض رجولته أمامهم، فتركت له المنزل واتجهت لمنزل عائلتي، لكن بعد تدخل الأهل عدت مرة أخرى حفاظا على بيتي".

وواصلت: "عدت للمنزل على أمل الإصلاح منه، وذهبت معه لإحدى المصحات لتلقي العلاج، لكن دون جدوى عاد مرة أخرى لسلوكه واتخذ طريق المخدرات، وكان دائم التعدي عليّ بالسب والضرب بسبب معاتبته له على ضياع أمواله على المخدرات والقمار".

واختتمت: "في ظل تلك الظروف طالبته بالطلاق، لكنه رفض بعدها، لذلك اتجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، ومازالت القضية منظورة حتى الآن".