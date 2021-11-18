حدث ليلاً| تعليق "التعليم" على تعيين المدرسين ومحظورات التابلت.. وسبب منع مطربين من الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"هدفنا ضبط العمل الغنائي".. نقابة الموسيقيين عن إعلان قائمة الممنوعين من الغناء

علق طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على إعلان النقابة لقائمة الممنوعين من الغناء في مصر، قائلًا: "القائمة صحيحة ويضاف إليها المؤدي الشهير باسم عنبة"، مشيرًا إلى أن النقابة تواجه منذ سنوات منذ تولي الفنان هاني شاكر نقابة الموسيقيين التصدي للظواهر الغريبة التي تخرج للمجتمع وضبط إيقاع العمل الغنائي والموسيقي في مصر لأنها بلد الريادة في المنطقة العربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

طارق شوقي عن مناهج رابعة ابتدائي: "أفضل ما أنتجته مصر في العلوم والرياضيات والقيم واحترام الآخر"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم يواجه مشاكل متراكمة منذ سنوات من خلال اختلال التوازن بين عدد الطلاب والمعلمين والعجز في عدد المعلمين نتيجة توقف التعيينات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أقساط ربع سنوية.. موقف حاجزي الإسكان المتوسط في "لكل المصريين 2"

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء التجهيز لفرز كافة طلبات المتقدمين على إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة)، التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنـي سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، بورفؤاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

يعرضك للمسائلة القانونية.. عقوبات الاحتفاظ بـ"عداد الكهرباء"عند هدم وإعادة البناء

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه في حال هدم الأبنية أو أي منشأة سكنية أو تجارية، وإعادة البناء مرة آخرى، يجب على المشترك إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عباس: استمرار ممارسات إسرائيل يؤدي للإسراع بتقويض حل الدولتين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء، إن استمرار ممارسات إسرائيل يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"هراء أجوف".. وزير التعليم: محظورات التابلت المنتشرة "عبث " ولا أساس لها من الصحة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على تحذيرات بعض المدارس لطلاب الثانوي بخصوص التابلت، قائلًا: "ليس لنا علاقة به على الإطلاق ومن العبث وليس لها أي صحة"، مضيفًا: "التحذيرات دي تأليف كامل زي تداول صورة لطفل مضروب على وشه ويتقال أنه في مصر وهي لصورة طفل من سوريا وزي إشاعات إلغاء مكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد، وكل ذلك هراء أجوف".

للتفاصيل.. اضغط هنا

"هنلاقي لهم مخرج".. وزير التعليم عن التعيينات الخاصة بالمدرسين

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أخر تطورات ملف التعينات الخاصة بالمدرسين، قائلًا: "في حوارات مستمرة مع وزير المالية حتى صباح اليوم، في مجلس الوزراء، ومع التنظيم والإدارة ودولة رئيس الوزراء لمحاولة إيجاد كل أنواع الأساليب".

للتفاصيل.. اضغط هنا

انفجاران في العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجاران منفصلان في العاصمة الأفغانية كابل، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​