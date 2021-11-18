شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تتهم الصين بعرقلة قوارب إمداد في مياه متنازع عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس إن سفن خفر السواحل الصينية عرقلت وأطلقت خراطيم المياه على قاربين فلبينيين يجلبان إمدادات غذائية للجنود المتمركزين في مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الشؤون الخارجية تيودورو لوكسين إنه لم يصب أحد فى الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأضاف لوكسين في بيان: "تصرفات سفن خفر السواحل الصينية غير قانونية .. الصين ليس لها حقوق فى تنفيذ القانون فى هذه المناطق وحولها. يجب أن تتراجع".

وقال لوكسين إنه نقل " بأشد العبارات غضب (الحكومة الفلبينية) وإدانتها واحتجاجها على الحادث" للسفير الصيني هوانج شيليان ووزارة الخارجية في بكين.