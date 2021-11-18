​قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يهدف لتفعيل خدمات المجتمع الرقمى

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى خلال الفترة القادمة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.

وينشأ مشروع القانون، الذي حصلت ”الخليج 365” عليه صندوق يسمى "مصر الرقمية " تكون له شخصية اعتبارية عامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

فما هو الهدف من مشروع القانون المنشأ للصندوق؟

جاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتقضي بأن يهدف الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها ، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية .

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالا بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون، في حضور جميع ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمخاطبة بمشروع القانون، فضلا عن جلسات حوار مجتمعي لضمان تحقيق القانون أهدافة.