عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محادثات ثلاثية بناءة بين اشنطن واليابان وكوريا الجنوبية

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، الأربعاء، إنها أجرت محادثات بناءة مع نظيريها في اليابان وكوريا الجنوبية.



وقالت شيرمان إن: "المحادثات تم خلالها تأكيد الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة حرة ومنفتحة يسودها السلام والاستقرار وتكون شاملة للجميع".

وأوضحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنها التقت بالنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج-كون ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري.

والملفت للنظر أن المسؤولين لم ينضما إلى شيرمان في مؤتمر صحفي لاحق بسبب "خلاف ثنائي" لم تحدده، وإن كان لا علاقة له باجتماع الأربعاء.

وأكدت شيرمان أنه بالرغم من غيابهما عن المؤتمر الصحفي فقد كان الاجتماع "بناء وموضوعيا واستغرق أكثر من ثلاث ساعات".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا وهنّأه على انتخابه.

وقالت الرئاسة الأمريكية ،في بيان، حينها، إنّ الزعيمين شدّدا خلال المكالمة على أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان "هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم".

وكان البيت الأبيض قال قبيل المكالمة، إنّ بايدن "يتطلّع للعمل من كثب مع رئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز تعاوننا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

وأشاد الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيدي سوغا، وشكره على جهوده "لدفع التحالف بين الولايات المتحدة واليابان قدماً".