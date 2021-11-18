شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مشروع قانون "مواجهة الأوبئة" بعد الموافقة عليه نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التى انعقدت أول أمس الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.

ومنح المشروع رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.