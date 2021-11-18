شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 4 مليارات جنيه.. ماذا قال وزير الاتصالات عن خطة تطوير البريد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، مساء أمس تنفيذ خطة تطوير البريد المصري.

- يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى بتكلفة إجمالية خلال العام الحالى بنحو 4 مليارات جنيه، حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب البريد 4133 مكتب بريد، ومستهدف أن يصل العدد إلى 4200 بنهاية العام الحالي.

- بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2705 مكاتب بريدية، فيما يستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكاتب بريدية مطورة فى عام 2017.

- تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال إنشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل إجمالى عدد الأكشاك البريدية إلى نحو 35 كشك بريد، ومن مستهدف الوصول إلى 50 كشك بريدى بنهاية 2021.

- وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى، ومن المستهدف الوصول إلى 90 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 750 ماكينة، ومن المستهدف الوصول إلى 1750 ماكينة بنهاية 2021.