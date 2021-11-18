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كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس بلغ 3292 خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 406 آلاف و65 حالة ، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 29 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3187.

وتلقى 24 مليون شخص أو 82% من سكان البلاد أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما تلقى 40 مليون شخص أو 78% من السكان التطعيم كاملا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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