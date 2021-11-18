الأمن التركي يدمر 8 مخابئ لـ"العمال الكردستاني" شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمن التركي يدمر 8 مخابئ لـالعمال الكردستاني شرقي البلاد

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

دمرت قوات الأمن التركية، الأربعاء، 8 مخابئ وكهوف لعناصر حزب العمال الكردستاني في ولاية تونجلي شرقي البلاد.



وبحسب بيان صادر عن ولاية تونجلي، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "قرار" التركية،فإن "قوات من قيادة الدرك شنت عملية ضد الإرهابيين في ريف قضائي هوزات وبولومور التابعين للولاية".

وأشار إلى أن قوات الأمن رصدت 8 مخابئ لتلك العناصر خلال عمليات التمشيط، وضبطت مواد ومستلزمات في المخابئ قبل تدميرها.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، شرقي البلاد.

وقالت الداخلية، في بيان لها نشرته وسائل إعلام تركية، إنها أطلقت عملية "أرن الشتاء-3" الأمنية ضد "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، في ولايتي ديار بكر وبينغول، شرقي البلاد.

والأسبوع الماضي، أطلقت تركيا عملية "أرن الشتاء-1" ضد مسلحي الحزب، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بمشاركة 1550 عنصرا من قوات الدرك والشرطة.

وسبق ذلك "أرن 2" التي شنتها في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، في ديار بكر.

وتقول الداخلية التركية إن الهدف من تلك العمليات هو إخراج المسلحين بالكامل من أجندة البلاد.