شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: إقحام الحوثي للصحفيين في تبادل الأسرى مخالف للقوانين الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت الحكومة اليمنية بعمليات إقحام الصحفيين والمدنيين المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية في صفقات تبادل الأسرى، وقالت : " إن ذلك أمر مخالف للقوانين الدولية ". واكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن الحكومة تتابع بشكل مستمر وتبذل كل الجهود للإفراج عن بقية الصحافيين المختطفين في المعتقلات الحوثية بمن فيهم من أصدرت الميليشيا بحقهم أوامر إعدام في محاكمات غير قانونية وبتهم ملفقة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الصحفي المحرر مؤخراً في صفقة تبادل أسرى حمزة الجبيحي ووالده الصحفي يحيى الجبيحي الذي حكمت عليه ميليشيا الحوثي بالإعدام واختطفته لسنوات قبل أن تفرج عنه وأبقت على نجله حمزة رهينة، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وطالب رئيس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بمساندة جهود الحكومة لإطلاق سراح بقية الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، وقال : " إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحدٍ حقيقي تجاه هذا الملف ".