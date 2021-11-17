بلينكن: الحرب في تيغراي تهدد القرن الإفريقي

واشنطن: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي تهدد أمن منطقة القرن الأفريقي، مطالباً أطراف النزاع بالعودة إلى "العملية السياسية" لحل النزاع.

وقال بلينكن في نيروبي في مستهل جولة أفريقية سيزور خلالها أيضاً نيجيريا، والسنغال: "النزاع في إثيوبيا يمثل تهديداً على منطقة القرن الأفريقي، ويمثل مصدر قلق شديد لشركائنا".

وطالب وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الكينية راشيل أومامو الحكومة الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي بـ "التفاوض على وقف المواجهات دون شروط مسبقة" حيث وضع الطرفان شروطاً لحوار محتمل.

وأكدت الوزيرة الكينية ضرورة الإيمان بقوة إثيوبيا لحل الأزمة، موضحة أنه عقب تجاوز النزاع، سيصعد البلد المجاور "شريكاً أقوى" من أجل "ضمان السلام في المنطقة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "ليس هناك حل عسكري لهذا النزاع"، مشدداً على "ضرورة إقرار جميع الأطراف بذلك".

ونزح أكثر من مليوني شخص حتى الآن داخلياً في تيغراي، وهرب 75 ألف إثيوبي على الأقل إلى السودان المجاورة بسبب النزاع.