بعد حسم التأهل للمونديال.. ميسي يطلق تحدياً جديداً

ونجح ميسي مؤخراً في قيادة الأرجنتين لحجز مقعد في كأس العالم 2022، عقب التعادل مع البرازيل، اليوم الأربعاء.

ونشر ميسي، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، فيديو يتضمن لقطات له مع منتخب الأرجنتين، وكتب: "لقد هبطت للتو في باريس بسعادة غامرة عقب تحقيق هدفنا بالتأهل إلى كأس العالم في قطر".



وأضاف: "لقد عشنا عاما مميزا للغاية مع منتخب الأرجنتين. شكرا لكم مرة أخرى على كل الحب الذي تقدموه لنا دائما. في كانون الثاني سنرى بعضنا البعض مرة أخرى إن شاء الله".

وتابع البرغوث: "الآن حان الوقت لتغيير التركيز لأنني مازلت أرغب في مواصلة القتال لتحقيق الأهداف التي حددناها هنا في سان جيرمان، وأريد الاستمرار في التركيز والعمل على تحقيقها".

واختتم ميسي: "لم يتبق سوى شهر ونصف حتى نهاية عام 2021، وأود أن أنهي هذا العام بأفضل طريقة ممكنة، مع المزيد من الأوقات الجيدة التي يمكننا تحقيقها في فرنسا. عناق للجميع".