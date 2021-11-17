العثور على مخطوطة توراة مسروقة يعود أصلها إلى بغداد- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - ​أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن العثور على مخطوطة توراة مسروقة عمرها مئات السنين ويعود أصلها إلى بغداد.



وقالت السلطات بحسب موقع "روسيا اليوم"، إن "مشتبها به في بلدة أم الفحم خطط لبيع المخطوطة بمئات الآلاف من الشواقل"، مشيرة إلى أنه "تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم في القضية للاشتباه في تهريبهم للآثار وحيازة ممتلكات مسروقة".



وتم العثور على المخطوطة في منزل المشتبه به الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وتحقق الشرطة في القضية إلى جانب سلطة الآثار الإسرائيلية، بحسب الموقع.