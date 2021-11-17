شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعهدات أردوغان بخفض الفائدة تهبط بالليرة إلى مستوى قياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة ”إلى النهاية“، دافعًا الليرة للهبوط إلى أعماق جديدة قبل يوم من خفض آخر متوقع للفائدة من البنك المركزي.



ودفعت تعليقاته أيضًا زعماء المعارضة إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال أردوغان إنه سيرفع عبء أسعار الفائدة عن الشعب، وحث الشركات على الاستثمار والتوظيف، وزيادة الصادرات.