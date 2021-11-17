طارق شوقي: "مكناش راضيين عن وصولنا للمركز الـ 139 في جودة التعليم من قبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن جودة التعليم منذ اليوم الأول له، ومكناش نرضى بالمركز الـ 139 في تصنيف جودة التعليم من أصل 140 دولة، ولكننا وصلنا للمركز الـ 39 في تصنيف Usnews، وهو يعتبر مكانة جيدة جدًا قبل دول كثيرة كانت تسبقنا منذ 3 سنوات فقط".

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء: "وصلنا لهذه المكانة وحاولنا أن نقول للناس موقعنا الحقيقي فين وازاي طلعنا عشرات الدرجات في عدة سنوات وحلمنا يأخذ وقتًا أكبر من ذلك"، موضحًا: "اللي هيقول بالتدقيق في التصنيف هيلاقينا أعلى من المركز الـ 39 كمان".

وتابع: "نحاول نحط نقطة ضوء عشان نكمل المشوار"، موضحًا أن تخيل العالم لمصر مبني على رؤيتهم لنا سواء اقتصاديًا أو على القدرة على التطوير وحجم الاستثمارات في مصر وهو شيء مهم جدًا باستقطاب السياحة والطلاب واعتبار مصر بين الدول، وهذا التصنيف مثل التصنيفات في كافة المجالات.

وأردف، وزير التربية والتعليم، أنه خرج كتاب منذ يومين، وكان أحد أساتذة كلية التربية في جامعة هارفارد، ورئيس المكتب العالمي للتعليم في اليونسكو وضعوا تجارب الدول وابداعاتها في ظل لائحة كورونا فأن مصر لها فصلين في هذا الكتاب، أحدهما عن بنك المعرفة والآخر عن ثورة التعليم في مصر.