هلاك 2236 حوثيا خلال شهر

تجاوز قتلى عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الـ 30 يومًا الماضية أكثر من 2236 عنصرًا إرهابيًا من خلال أكثر من 500 عملية استهداف لقوات التحالف، وتبين زيادة عدد القتلى من ميليشيات الحوثي الإرهابية، فضلًا عن خسائر الآليات العسكرية. إحصاءات 2236 قتيلا حوثيا 538 عملية استهداف 373 آلية عسكرية تم تدميرها أكتوبر 2021 17 أكتوبر: - مقتل 165 حوثيا (في العبدية) - تنفيذ 41 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية - تدمير 10 آليات عسكرية 18 أكتوبر: - مقتل 150 عنصرا حوثيا (العبدية) - تنفيذ 38 عملية استهداف - تدمير 13 آلية تابعة للميليشيا 22 - 24 أكتوبر: - مقتل 264 حوثيا بغارات للتحالف (الجوبة والكسارة بمأرب) - تنفيذ 88 عملية استهداف - تدمير 36 آلية عسكرية 27 أكتوبر: - قتل 105 حوثيين (الكسارة والجوبة محيط مأرب) - تنفيذ 26 عملية استهداف - تدمير 13 آليات عسكرية 30 أكتوبر: - مقتل 218 عنصرا إرهابيا (الجوبة والكسارة في محيط مأرب) - تنفيذ 57 عملية استهداف - تدمير 24 آلية عسكرية نوفمبر 2021 02 نوفمبر: - مقتل 115 عنصرا (قرب مأرب) - تنفيذ 26 عملية استهداف (الجوبة والكسارة) - تدمير 14 آلية عسكرية 05 نوفمبر: - القضاء على 126 عنصرا إرهابيا (البيضاء وصرواح) - تنفيذ 29 عملية استهداف آليات - تدمير 16 آلية عسكرية تابعة للميليشيات 07 نوفمبر: - مقتل 157 حوثيا (محافظتي البيضاء والجوف + مديرية صرواح غرب مأرب) - تنفيذ 32 عملية للتحالف - تدمير 14 آلية 09 نوفمبر: - مقتل 110 عناصر في صرواح والجوف - 30 عملية استهداف لتجمعات الميليشيات - تدمير 22 آلية عسكرية وموقع تخزين أسلحة 11 نوفمبر: - مقتل 60 عنصرا (صرواح + الجوف) - تنفيذ 11 عملية - تدمير 8 آليات عسكرية 11 نوفمبر: - مقتل 125 حوثيا (صرواح + البيضاء) - تنفيذ 22 عملية استهداف - تدمير 114 آلية عسكرية 12 نوفمبر: - قتل 105 حوثيين (صرواح والبيضاء) - تنفيذ 21 عملية استهداف (مأرب والبيضاء) - تدمير 13 من الآليات العسكرية 13 نوفمبر: - مقتل 186 عنصرا (مأرب والبيضاء) - تنفيذ 42 عملية استهداف - تدمير 17 آلية عسكرية 14 نوفمبر: - قتل 80 حوثيا (صرواح والبيضاء والجوف) - تنفيذ 22 عملية استهداف - تدمير 25 آليات عسكرية 15 نوفمبر: - مقتل 140 عنصرا (مأرب والبيضاء) - تنفيذ 26 استهدافا - تنفيذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين - تدمير 18 آلية 16 نوفمبر: - مقتل 130 عنصرا (مأرب) - تنفيذ 27 عملية استهداف - تدمير 16 آلية عسكرية



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