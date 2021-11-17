بيلاروس تقدم مأوى للمهاجرين

قدمت بيلاروس مأوى للمهاجرين في مركز للخدمات اللوجستية بالقرب من الحدود البولندية، مما يمثل حلا مؤقتا، وسط تصاعد الأزمة العنيفة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء الأربعاء.

جاءت تلك الخطوة عقب جهود دبلوماسية، لتسوية الخلاف الذي يهدد بأن يتحول إلى صراع عسكري، وحتى كارثة إنسانية أكبر، مع تراجع درجات الحرارة في الخريف إلى أقل من الصفر. و أصيب 9 جنود بولنديين، بعد أن تم رشقهم بالحجارة وأشياء أخرى، بما في ذلك قنابل صوتية، من عبر الحدود.