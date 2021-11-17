السجن 41 شهرا لجايكوب شانسلي بعد هجومه على الكونجرس

وكان الادعاء طلب في سبتمبر الحكم بالسجن على جايكوب شانسلي (34 عاما) 51 شهرا أي أكثر من أربع سنوات.
وهو خاض المحاكمة في سبتمبر على أساس الاعتراف بالتهم الموجهة إليه بالمشاركة في اقتحام مقر الكونغرس مع مئات من أنصار ترامب لمنع البرلمانيين من المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وكان شانسلي قد تحوّل إلى أحد رموز هذا الهجوم الذي زرع الفوضى في مقر الكونجرس مع اعتماره خوذة مع قرني بيسون أميركي.
وقال القاضي رويس لامبيرث "ما قمتم به رهيب".
وشارك شانسلي المؤمن بنظريات المؤامرة وهو عاري الصدر ويحمل سهما في اقتحام الكابيتول ودخل إلى قاعة مجلس الشيوخ وجلس على الكرسي المخصص لنائب الرئيس مايك بنس وترك ملاحظة بخط اليد جاء فيها "إنها مسألة وقت، العدالة آتية لا محالة".
واعتقل الرجل وهو من فينيكس في ولاية أريزونا بعد أيام قليلة على الهجوم وهو موقوف منذ عشرة أشهر.
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