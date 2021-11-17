أوروبا تحذر من تفكك إثيوبيا

حذر الاتحاد الأوروبي من أن إثيوبيا تخاطر بالتفكك ما لم تتوصل المحادثات الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ عام، إلى وقف لإطلاق النار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وواكب تحذير الاتحاد الأوروبي المخاوف التي أعرب عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم 12 نوفمبر الجاري قبل زيارته للمنطقة هذا الأسبوع لبحث الأزمة.

وتدرس كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب فشلها في إنهاء العنف الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرد مئات الآلاف الآخرين، وفقا لبلومبرج.