أوروبا تحذر من تفكك إثيوبيا

وواكب تحذير الاتحاد الأوروبي المخاوف التي أعرب عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم 12 نوفمبر الجاري قبل زيارته للمنطقة هذا الأسبوع لبحث الأزمة.
وتدرس كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب فشلها في إنهاء العنف الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرد مئات الآلاف الآخرين، وفقا لبلومبرج.
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