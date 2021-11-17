الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا

شنت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 14 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن من بين المعتقلين رئيس مجلس إدارة مؤسسة «قامات لتوثيق النضال الفلسطيني».

وأشارت إلى أن الاعتقالات ضمت أربعة من رام الله وستة من القدس وجنين والخليل، وثلاثة من طولكرم وبيت لحم وقلقيلية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو «منظمة غير حكومية»، قال في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.