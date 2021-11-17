المطلك: قرار مجلس الامن سيؤدي لإخفات صوت المعترضين

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن بشأن الانتخابات سيؤدي لإخفات صوت المعترضين، فيما أكد أنه لا توجد انتخابات في العراق لم تشهد تزويراً.

وقال المطلك خلال برنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "كتلاً سياسية معينة تضررت بسبب حكم الشارع عليها واصبح ينظر لهذه الكتل لم تقدم شيئاً"، معتبراً أنه "لا توجد انتخابات في العراق لم تشهد تزويراً".



وأضاف أنه "في 2018 كان التزوير مكشوفاً وهذه المرة تزوير من نوع آخر من خلال تزوير ارادة الناخب"، مستدركاً بالقول "هذه الانتخابات هي الافضل من حيث الادارة من قبل الحكومة للعملية الانتخابية".

وبشأن قرار مجلس الامن الذي رحب بالانتخابات العراقية، قال المطلك إن "الذي يعارض الانتخابات الان اصبح الوضع صعب عليهم لان قرار مجلس الامن كان قوياً واول مرة يصدر قرار من هذا النوع ويحذر من اي عرقلة".

وتابع أن "قرار مجلس الامن سيؤدي الى اخفات صوت المعترضين بعد هذه البيانات"، متوقعاً "تكون هنالك عملية ترضية بحكومة توافق".