شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 28.5 %.. مقتل 100 ألف أمريكي سنوياً بسبب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف وفاة سببها تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة خلال فترة 12 شهرا انقضت في أبريل نيسان 2021.

وأظهرت بيانات مؤقتة من المراكز الأمريكية أن هذا الرقم يعد قفزة بنسبة 28.5 بالمائة عن السنة السابقة، مع زيادة الوفيات الناجمة عن المواد الأفيونية، مثل الفنتانيل والمنشطات مثل الميثامفيتامين.