شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاظمي»: عصابات الإرهاب هي العدو الأول للعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب وكل مفاصل قواتنا المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لأعداء البلاد والعصابات الإرهابية.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني أن العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت على الرغم من قصر عمرها أن تثبّت أركان النجاح، وأن تتعاطى مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن فلول عصابات الإرهاب هي العدو الأول للعراق، وستواصل قواتنا الأمنية تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت".