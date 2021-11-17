بيان جديد لمجلس الخدمة بشأن المؤهلين للتوظيف

بغداد - ياسين صفوان - أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأربعاء، أن المقابلات المؤهلين للتوظيف تجري بطريقة سلسلة وبتنظيم عال.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان، إن "لجنة المقابلات مستمرة باستقبال المؤهلين للمرحلة الثانية من التوظيف للمشمولين بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ الكليات الساندة (حملة الشهادات العليا)".

واشار اللهيبي الى أن "اللجنة استقبلت لليوم الثاني على التوالي اكثر من ١٠٠ مؤهل"، مبيناً أن "المقابلات جرت بطريقة سلسلة وبتنظيم عال من قبل لجنة المقابلات المختصة في المجلس".