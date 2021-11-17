شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الطاقة الذرية: إيران مازالت تمنع المفتشين من دخول ورشة مهمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفتشيها لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول إلى ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج في إيران، وذلك رغم أهمية هذا الأمر للتوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير فصلي ثان أصدرته اليوم الأربعاء، إن مفتشيها مازالوا ”يتعرضون لتفتيش جسدي مكثف للغاية من قبل مسؤولي الأمن في المواقع النووية في إيران“.