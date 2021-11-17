طه يتسلم أمانة منظمة التعاون الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم السفير التشادي حسين إبراهيم طه أمس، مهام عمله كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفا ليوسف بن أحمد العثيمين. ووفق الحساب الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي عبر موقع «تويتر»، انتخب التشادي في نوفمبر الماضي خلال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، التي انعقدت في نيامي عاصمة ‏النيجر باعتباره ممثلا للمجموعة الأفريقية.‏ ويتولى طه منصب ‏الأمين العام للمنظمة لخمس سنوات.

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