63 مليون ريال لإنقاذ أطفال سوريا وباكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مساهمة السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بـ 16.8 مليون دولار أمريكي (63 مليون ريال سعودي)، لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، ودعم برامج التغذية للنساء والأطفال في باكستان.

وقال في بيان «إن المساهمة التي وقعها في روما المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، تأتي في ظل مواجهة برنامج الأغذية العالمي لصعوبات في تأمين الأموال لمواصلة دعم حوالي 465,000 لاجئ متضرر في الأردن داخل وخارج المخيمات، ومعظمهم من سوريا، و أكثر من 66,000 من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الأكثر تضررا في باكستان.

وكشف أنه سيتم تخصيص 12.8 مليون دولار منها للمساعدة في تلبية الاحتياجات الغذائية الشهرية لـ 112,000 من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات في الأردن لمدة أربعة أشهر؛ وستوفر 4 ملايين دولار أمريكي برامج الدعم الغذائي لـ 14 من أكثر المناطق ضعفا في مقاطعتي خيبر بختونخوا وأزاد جامو كشمير الباكستانية.

وأكد الدكتور الربيعة التزام مركز الملك سلمان للإغاثة، بالتعاون والتكاتف مع برنامج الأغذية العالمي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للمجتمعات المتضررة حول العالم ، وقال «ندرك أنه تقع على عاتقنا الآن أكثر من أي وقت مضى مسؤولية التضافر وتعزيز جهودنا لاستخدام حلول مستدامة طويلة الأجل وأكثر تأثيرا لمكافحة الجوع واستعادة الكرامة وتوفير بصيص من الأمل».

وأشار بيزلي إلى أن الأموال، ستسهم في تقديم المساعدات الشهرية للاجئين السوريين المقيمين في مخيم الزعتري ومخيم حدائق الملك عبدالله بالأردن من خلال القسائم الغذائية الالكترونية، وفي باكستان ستضمن خدمات التغذية المتكاملة والمنقذة للحياة لأكثر من 66 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وللنساء الحوامل والمرضعات.