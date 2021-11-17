شكرا لقرائتكم خبر أحكام نهائية لقتلة منسق حركة نداء التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة حكمها في قضية مقتل لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب لموزاييك.

وأكد خصيب أن المحكمة قضت نهائيا في حق جميع المتهمين وعددهم 10 بثبوت إدانة متهمين اثنين من أجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15عاما.

وثبتت إدانة متهمين آخرين من أجل المشاركة في القتل العمد والسجن لكل واحد منهما 15 عاما إلى جانب إدانة جملة المتهمين من أجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت وسجن كل واحد منهم مدة عام واحد.

وتقرر تغريم أربعة من المحكوم عليهم بغرامة مدنية لفائدة ورثة لطفي نقض. يذكر أن المتهمين لم يحضروا جلسة اليوم علما بأنهم حضروا جلسات سابقة.