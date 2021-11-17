شكرا لقرائتكم خبر مفاجأة تغير موازين معركة مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توقع كثيرون أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة بموازين معركة مأرب، أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالجهود المبذولة والمواقف الميدانية التي يقوم بها الجيش اليمني المسنود بالتحالف العربي لدعم الشرعية ومقاومته الشعبية البطلة من رجال القبائل وأبناء الوطن الشرفاء في المعركة ضد فلول التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية في مأرب الصمود، وكل شبر من أرض الوطن.

وحث خلال استقباله، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود عزيز على أهمية إيلاء أبطال المؤسسة العسكرية الرعاية والاهتمام التي يستحقونها، مثمنا دعم ومساندة الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفهم الأصيلة والحميدة تجاه الشعب اليمني.

من جانبه، عبر رئيس هيئة الأركان العامة، عن سروره باللقاء لوضع الرئيس أمام صورة التطورات والمستجدات الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية والنجاحات المحققة على أكثر من صعيد، لافتا إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها حماة الوطن ورجال القبائل المخلصين لوطنهم ومجتمعهم.

ميدانيا أفشلت قوات الجيش اليمني، تحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي، عددا من الهجمات الحوثية خلال المعارك الدائرة على طول امتداد الجبهات جنوبي مأرب من جبهة ذنه غربا حتى جبهة الفليحة جنوباز

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية كسر أنساق ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ومنعت التحام جبهتي الميليشيات من الجهتين الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب، وأن المعارك على أشدها في اتجاه منطقة «المريتخ» في جبهة «ذنه» جنوب مأرب، وسلسلة جبال السواد بين بني ضبيان صنعاء، والجوبة وصرواح غربا، وتصدي الجيش لأنساق الحوثي، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية دفع بها إلى مأرب.

وكشف وزير الاعلام معمر الإرياني أن وزارة الدفاع دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مأرب، عقب الاستنزاف الذي تعرضت له الميليشيات الحوثية خلال المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.

وأشار إلى أن تعزيز جبهات مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له الميليشيات خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح الجيش والمقاومة والقبائل، وتحويل مسار العمليات، كما أضاف أن وصول كتيبة شهداء مأرب المدربة تدريبا عاليا والمجهزة بالأسلحة والعتاد العسكري إلى المدينة الصامدة، للانخراط في جبهات القتال، يأتي في ظل استمرار تصعيد الحوثيين، وتصاعد هجماتهم الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين‏».

إلى ذلك، أوضح أن الكتيبة تعد إحدى كتائب ألوية قوات اليمن التي عملت الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع على تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات العسكرية، بدعم تدريبي ولوجستي من قيادة التحالف»، مؤكدا أن المزيد من التعزيزات ستصل قريبا. وختم مطمئنا اليمنيين بأن ساعة الخلاص من الميليشيات اقتربت، مضيفا أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت موجعة للحوثيين. وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة على مواقع وتعزيزات الحوثيين على طول جبهات مأرب.

مشاهدات يمنية:

