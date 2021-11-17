تأهيل 147 طفلا يمنيا عائدا من جبهات القتال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت ورشتا عمل بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، وقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، أن الحكومة اليمنية تسلمت 147 طفلا عائدا من جبهات الفتال، بعد أن جندتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقام التحالف العربي لدعم الشرعية بتأهيلهم طبيا ونفسيا. ولفتتا إلى أن قوات التحالف أولت اهتماما بالغا بحماية الأطفال، حيث قامت وحدة الحماية بإعادة تأهيل وتسليم الأطفال الذين تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم للقتال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الأطفال.



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