شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: قافلة تضم 30 طن مواد غذائية وإغاثية للمتضررين فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحزب قدّم وسيقدّم الكثير لأهالي أسوان في أزمة السيول الأخيرة، لافتًا إلى فتح مركز أزمة فوري في أسوان، وبعدها قام نواب الحزب بالانتشار لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" أنه تم حصر بعض الحالات التي تحتاج لمساعدات عاجلة عبر لجنة أزمة مجتمعية لخدمة متضررى السيول؛ وذلك بالتنسيق مع محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.

وأضاف، أن شركات الطيران نقلت الاحتياجات والإغاثة العاجلة لأسوان دون مقابل، مؤكدًا أن الحزب سيحرك- فجر اليوم- قافلة كبيرة تصل صباح الجمعة قافلة، مؤكدًا أنها لا تقتصر على البطاطين والأغطية فقط.

وأشار، أن القافلة تضم 30 طن مواد غذائية، مشيرًا إلى أن بها حاويات كامل تحوي مواد كهربائية خاصة بإعادة البناء، وأجهزة منزلية، ومستلزمات طبية كاملة وأدوية، ومنظفات ومعقمات، ومواد بناء.

وأوضح، أن الحزب سيتحرك بنفسه في الأماكن المتضررة للوقوف على احتياجات المواطنين لحصرها، لافتًا إلى تحريك قافلة أخرى الأسبوع المقبل تحتوي على احتياجات أخرى للمتضررين.

وأشار ، إلى أن أمانة الحزب بأسوان بها أمانتين فرعيتين "التضامن وحقوق الإنسان" واللتين قامتا- مع لجنة الشباب والرياضة بالحزب- بحصر احتياجات المتضررين، مؤكدًا أنه جار الوقوف على أعداد المواطنين الذين تلقوا مساعدات، بالتنسيق مع محافظ أسوان.