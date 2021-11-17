شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يتلقون العزاء فى وفاة زميلهم النائب أحمد زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تلقى عزاء النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقام في شبرا.

وحضر الكثير من أعضاء التنسيقية، ومنهم محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية، ومحمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، ومحمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب، والكاتب الصحفي زكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونور الشيخ عضو تنسيقيه شباب الأحزاب، ومحمد مجدي أباظة عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك فى العزاء كل من النواب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي، والنائب احمد علي ، والنائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، وقيادات حزب حماة الوطن وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية.