شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وأعضاء التنسيقية يشاركون فى عزاء النائب أحمد زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية في عزاء النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المقام في منطقة الخلفاوى بشبرا.

وجاء على قائمة المشاركين في العزاء، النائب محمود بدر والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمود القط، والنائب محمد إسماعيل، وأعضاء التنسيقية ومنهم نور الشيخ، ومحمد مجدي أباظة، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو التنسيقية.

‎وتم تشييع جثمان النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، من مسجد الفتح بمنطقة الساحل بشبرا، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الراحل.

‎وجاء فى مقدمة الحضور أعضاء ونواب شباب الأحزاب والسياسيين، ومنهم النائب عماد خليل، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

‎وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

‎وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازى لأسرة وأعضاء التنسيقية فى وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص فى خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله مع الصالحين.