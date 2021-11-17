وزير الخارجية اليمني يشكر مصر على دورها الداعم لحكومة بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

وجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات وعلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير أحمد فاروق سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، مع وزير الخارجية اليمنى.

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أن الوزير اليمنى أشاد بالدورة التدريبية التي نظمتها مصر للكوادر الدبلوماسية اليمنية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثنائي بين البلدين.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والميدانية على الساحة اليمنية.