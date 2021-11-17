البراءة لبائع أسماك وعامل من هتك عرض طالبة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، ببراءة عامل وبائع أسماك، بإحداى قرى مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، من اتهامهما بهتك عرض طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعدما أكد تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود ما يفيد الاعتداء عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشارين تامر عبدالرحمن الفيل، وأحمد عبدالعظيم الجمل، وشريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفي، وأحمد مجر، وطارق عبداللطيف.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي عندما قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة "عماد ٠ح"، 18 عامًا، عامل بمحل أجهزة كهربائية، و"عمرو ٠ص" 20 عامًا، بائع أسماك بإحداى قرى مركز نبروه، لاتهامهما بهتك عرض الطالبة "نانسى٠م"، 17 عامًا، طالبة.