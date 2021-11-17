"قاوم حتى الموت".. تفاصيل مقتل مالك "سوبر ماركت" دفاعًا عن "أكل عيشه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

فارق مالك سوبر ماركت الحياة، بعد قتله على يد لص في منطقة دار السلام.

وتبين من التحقيقات أن الجريمة كان هدفها السرقة، شرع شخص في السطو على محل سوبر مالك في دار السلام.

قاوم المجني عليه محاولة المتهم سرقته لكنه لم يتحمل وقتًا طويًلا وقتله المتهم بجرح قطعي في رقبته.

هرب المتهم بعد تنفيذ جريمته وفشله في السرقة، وبعدها بدقائق اكتشف أهالي الجريمة وأبلغوا الشرطة على الفور.

وصرحت النيابة بدفن جثة القتيل وباشرت التحقيق مع المتهم بعد ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة.