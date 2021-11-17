إحدى القرى المصدرة للهجرة الشرعية.. نبيلة مكرم لأهالي "بساط كريم الدين" بالدقهلية: "لا تجازفوا بحياة أبنائكم "



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في اللقاء الجماهيري مع أهالي قرية بساط كريم الدين، التي تعد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال زيارة وزيرة الهجرة للمحافظة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وقالت وزيرة الهجرة، في كلمتها، إن الاعتزاز بهويتنا المصرية ومعرفتنا بأصولنا أمر ضروري، مضيفة أن القيادة السياسية تهتم بالمواطن البسيط أينما كان وذلك ينعكس من خلال زيارات القرى المختلفة والالتقاء بأهالي هذه القرى والتحدث معهم من قبل مختلف الجهات المعنية والمسئولين.

كما وجهت الوزيرة حديثها للمرأة المصرية ووصفتها بأنها قادرة على صناعة الفارق وأصبحت عمود من أعمدة الدولة، حيث أنها القادرة على تعزيز الإيمان والانتماء بالوطن داخل نفوس أبناءها، قائلة: "لا تجازفوا بحياة أبنائكم فاموال الدنيا لن تعوضكم عنهم".

وفي ختام كلمتها، توجهت وزيرة الهجرة بالشكر للقائمين على المبادرة الإنسانية "صناع الخير"، لما يهدونه من نور للمرضى في أنحاء مصر، مثمنة حرصهم على الكشف والعلاج المجاني لحالات الرمد والسكر وغيرهم من الأمراض، بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

من جانبه، شدد الدكتور أيمن مختار على تعاون مؤسسات الدولة لتوفير الفرص للشباب، وإبراز النماذج الإيجابية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحتاجونه.

وثمن مختار زيارة السفيرة نبيلة مكرم، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مضيفًا أن الجهود متواصلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، التي تودي بحياة أبنائنا، لنفتح الباب أمام حياة كريمة تليق بأولادنا وتشحذ من عزيمتهم.

كما تفقدت مكرم، معرض ذوي القدرات الخاصة، المقام على هامش اللقاء الجماهيري، مشيدة بإصرارهم على تحدي الصعاب وإثبات أنفسهم والعمل باجتهاد لتوفير احتياجات أسرهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة تقف في صف أبنائها وتدعم نجاحاتهم، وتحرص على توفير بدائل الهجرة غير الشرعية، مكررة رسالتها للسيدات: "لا تجازفوا بحياة أبنائكم، وابدأوا بالمشروعات الصغيرة واتعبوا هنا بوطنكم وأنتم مع بعضكم البعض دون فقد أو وفاة أو حزن يستمر طول العمر ولن تعوضه أموال الدنيا".

وشهد اللقاء الجماهيري استعراض النماذج الناجحة بالمحافظة من مستفيدي جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة.

وقال أحمد السيد صاحب مشروع تعبئة مواد غذائية تحميص وطحن بن ويضم المصنع 5 عمال، إنه حصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات عام 2020، مما ساعده على التوسع في مشروعه.

من ناحيته، عرض وائل عطوة، تجربة تصنيع الجوارب، ونجاحه في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل لنحو 15 شخصًا من أبناء المحافظة.

وحول تجربتها، قالت ممدوحة شفيق، صاحبة مشروع مصنع ملابس جاهزة وتيشرتات، إنها حريصة على العمل بجد واجتهاد لتلبية رغبات عملائها، والتوسع لتوفير فرص عمل أكبر للشباب بالمحافظة، وهو ما تفخر به، وتدعو الجميع إلى التفكير في مشروعات صغيرة بدلًا من الدفع بأولادهم في طريق الموت.

وفي سياق متصل، قالت صابرة فوزي، من ذوي الهمم، إن حريصة على بذل كل طاقتها لكسب لقمة حلال لبيتها، حيث تقوم بصنع الخبز الفلاحي والمخبوزات والمنتجات البيتي وبيعها للمواطنين.

كما استعرضت نيفين كامل تجربتها في صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، والحرص على توفير فرصة عمل تدر عليها دخلا لأسرتها.

وفي الختام، شددت وزيرة الهجرة على أن سيدات مصر عظيمات و قادرات على صنع المستحيل وقهر أي صعاب يواجهونها.