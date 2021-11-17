بالفيديو.. شاهد أبرز أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، فيديو صادر عن وزارة النقل بشأن أبرز أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعتبر مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وسيلة جديدة للنقل الجماعي؛ لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية، كما يُتوقع أن تسهم في خفض معدلات التلوث البيئي، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.